Події

16:10 03.03.2017

Порошенко упевнений у виграші Україною арбітражу щодо багаторічної переплати Києвом за російський газ

Президент України Петро Порошенко переконаний, що українська сторона виграє позов проти Росії про відшкодування переплат і скасування заборони реекспорту в Стокгольмському арбітражі.

"Україна 8 років переплачувала за газ, а зараз ми пішли в суд. І маємо виграти. - Порошенко", - написав С.Цеголко у своєму акаунті у Twitter у п'ятницю вдень.

Як повідомлялося, "Газпром" 17 січня 2017 року поінформував, що компанія виставила "Нафтогазу України" за 2016 рік рахунок на суму $5,3 млрд за невибірку газу в II-IV кварталах, згідно з умовою "бери або плати". У першому кварталі 2016 року умова "бери або плати" не застосовувалася для "Нафтогазу України" відповідно до тристороннього "зимового пакета".

"Газпром" у червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма з проханням про арбітраж із метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-му і 2014 роках газ. Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни та відшкодування переплат і скасування заборони на реекспорт. Суд об'єднав обидва позови. На сьогодні вимоги "Газпрому" за позовом становлять $31,75 млрд. Вимоги "Нафтогазу" за контрактом на постачання газу становлять $18,1 млрд, зокрема $14,2 млрд стосуються питання цін на газ, закуплений Україною в період із 20 травня 2011 року по жовтень 2015 року.

Ухвалення рішення арбітрами за контрактом на постачання газу планується наприкінці березня 2017 року.

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