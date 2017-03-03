Під час артобстрілу Авдіївки бойовики навмисно били з танків по будівлі з камерами СММ ОБСЄ і постом української сторони СЦКК

Під час обстрілу м. Авдіївки (Донецька обл.) з боку бойовиків ОРДО дев'ять танкових снарядів влучили безпосередньо в будівлю, де розміщується спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припиненні вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

"У цій будівлі також розміщені камери відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Такі дії незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про їх свідомі дії, спрямовані на знищення всіх спроможностей, які об'єктивно фіксують реальні факти порушень режиму припинення вогню з боку НВФ ОРДО і ОРЛО", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю вдень на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.