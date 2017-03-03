Порошенко про Насірова: НАБУ - незалежний орган, справу має бути доведено до кінця

Президент України Петро Порошенко вважає, що правоохоронні органи мають можливість здійснювати розслідування стосовно керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

"Я думаю, що всі рівні перед законом і що незалежні правоохоронні органи мають можливість реалізувати свою справу з дотриманням усіх позицій", - сказав П.Порошенко агентству "Інтерфакс-Україна" в Харкові в п'ятницю.

На його думку, у незалежних антикорупційних органів є можливість довести справу до кінця.

"Я упевнений, що створення за участю президента незалежної антикорупційної інфраструктури лише доводить, що вона насправді незалежна і має можливість робити свою справу. Єдине, що її має бути доведено до кінця, й обґрунтування має бути серйозним", - наголосив президент.

Раніше прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter написав, що П.Порошенко прокоментував кримінальне провадження стосовно Р.Насірова, зазначивши, що Національне антикорупційне бюро України - незалежний орган.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 2 березня ввечері оголосили про підозру в скоєнні злочину главі ДФС Р.Насірову та затримали його. Чиновника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

3 березня Кабінет Міністрів відсторонив від посади голови Державної фіскальної служби Р.Насірова, поклавши обов'язки глави відомства на в. о. заступника глави ДФС Мирослава Продана.