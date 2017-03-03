НАБУ відкрило нові справи за е-деклараціями проти заступника міністра, нардепа та чиновника ДФС, прізвища не називаються

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало низку нових розслідувань за даними, наведеними в електронних деклараціях про майно і доходи: стосовно заступника міністра, народного депутата та чиновника Державної фіскальної служби (ДФС).

"Зокрема, два кримінальні провадження відкрито за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 КК) заступником одного з міністрів і військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних сил України. Ще два провадження розпочато за фактами незаконного збагачення народним депутатом (ч. 3 ст. 368-2 КК) і службовою особою ДФС (ч. 2 ст. 368-2 КК України)", - повідомляється на офіційному сайті НАБУ.

При цьому прізвища і точні посади цих осіб не вказуються.

Таким чином, загальна кількість розслідувань, які здійснюють детективи бюро за фактами, наведеними в е-деклараціях, сягнула 34.

"Із них 15 стосуються суддів (щодо одного судді відкрито 2 провадження), 8 – народних депутатів України, по дві – голів райдержадміністрацій та керівників органів виконавчої влади, по одній – посадової особи органів юстиції, заступника голови обласної ради, правоохоронних органів та прокуратури, Державної фіскальної служби, військовослужбовця вищого офіцерського складу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних в е-деклараціях детективи НАБУ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2016 року.