Події

17:14 03.03.2017

Колишня голова Одеської митниці Марушевська заявила про спроби проведення обшуку в її квартирі

Колишня голова Одеської митниці Юлія Марушевська заявила про спроби проведення обшуку в її квартирі працівниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.

"Працівники СБУ та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки в моїй квартирі. Все це у період, коли я перебуваю в закордонному відрядженні і є спікером на Freedom Forum. Прийшли в рамках невідомого мені кримінального провадження. Паралельно обшуки проводяться у Романа Баховського, який очолював Відкритий митний простір", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Ю.Марушевська вважає, що таким чином на неї хочуть чинити тиск. "Сприймаю це як тиск з боку чинної влади та відповідь на вчорашнє затримання НАБУ глави ДФС Романа Насірова. Я хочу заявити, що не піддамся на цей пресинг. Теперішня влада повторює помилки режиму Януковича", - написала вона.

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