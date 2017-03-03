Події

17:20 03.03.2017

ФДМ затвердив переліки великих об'єктів для підготовки до продажу в 2017 році

Фонд державного майна (ФДМ) затвердив чотири переліки великих об'єктів, які підлягають підготовці до приватизації в 2017 році.

Згідно з повідомленням на сайті ФДМ у п'ятницю, до переліку входять Вінницький завод "Кристал", Криворізька теплоцентраль, Бердянський морський торговельний порт та інші порти, Львівський державний ювелірний завод, "Укрспирт", "Конярство України", низка науково-дослідних інститутів, Костянтинівський державний хімічний завод та інші.

У ФДМ зазначають, що підприємства, які потребують виключення із закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", внесено до окремих переліків.

У відомстві уточнюють, що приватизація підприємств зі сфери управління міністерств та відомств, які ввійшли до переліків, можлива після передачі їх до сфери управління ФДМ. Зокрема, до переліків на підготовку до приватизації ввійшли підприємства, які перебувають в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та інших відомств.

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