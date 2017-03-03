У Києві найвищий рівень зайнятості населення серед регіонів країни

Рівень зайнятості населення у столиці у віці 15-70 років зріс з 62,3% до 62,5% і це найвищий показник серед регіонів країни (по Україні - 56,5%), повідомила в звіті поширеному в п'ятницю служба зайнятості в м.Києві .

«За останніми даними державної служби статистики України в середньому за 9 місяців 2016 року в місті Києві чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, по порівняння з попереднім роком збільшилася на 5,8 тис. Осіб і склала 1368,5 тис. Осіб» , - йдеться в документі.

Рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, знизився з 6,8% до 6,4% економічно активного населення і м. Київ (після Харківської області) має найнижчий показник в державі (по Україні - 9,2%).

За даними Пенсійного фонду України, у січні поточного року кількість застрахованих осіб, за яких сплачується єдиний соціальний внесок зросла на 133,5 тис. осіб та становила 2 млн. 112,4 тис. осіб (у відповідному місяці 2016 року – 1 млн. 978,9 тис. осіб).

Протягом січня 2017 року (у порівнянні з відповідним періодом 2016 року) досягнуто позитивної динаміки результатів роботи столичної служби зайнятості.

Зокрема, кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, зросла на 0,3 тис. та становила 2,2 тисячі. Кількість вакансій у базі даних столичної служби зайнятості збільшилась на 40% – до 10,7 тис. одиниць.

У січні 2017 року послуги служби зайнятості з пошуку роботи отримували 13,4 тис. зареєстрованих безробітних.

За сприяння столичної служби зайнятості роботу отримали майже 1,4 тис. осіб. Зокрема, працевлаштовано 22 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 8 осіб.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, за направлення служби зайнятості професійне навчання проходили майже 1,2 тис. безробітних.