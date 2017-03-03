Україна припинить контакти із захопленими бойовиками підприємствами

Усі контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками в "ДНР" і "ЛНР", буде припинено, заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Усі господарські контакти з підприємствами, де змінено менеджмент, буде припинено", - сказав він.

Міністр наголосив, що суб'єктами відносин з українськими підприємствами мають бути лише ті компанії, які працюють у правовому полі України.

Після розпочатої наприкінці січня українськими активістами транспортної блокади ОРДЛО наприкінці лютого самопроголошені "ДНР"/"ЛНР" зажадали перереєстрації українських підприємств і сплати ними податків, погрожуючи, інакше, з 1 березня запровадити на них зовнішнє управління. Згодом "ЛНР" заявила про тимчасову адміністрацію на трьох підприємствах ("Краснодонвугілля", "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит"), тоді як "ДНР" стверджує, що запровадила її на 43 підприємства.

Водночас наразі із зазначеного переліку підприємств таке захоплення підтвердили лише оператори зв'язку "Укртелеком" і "Лайфселл", "Донбас-Арена" та "Футбольний клуб "Шахтар" СТБ "Кірша".

Президент України Петро Порошенко 1 березня заявив, що Україна вимагатиме застосування санкцій для тих, хто "націоналізував" українські підприємстві на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

"У мене буде окреме прохання: щоб ті, хто вступить у так звану власність конфіскованих активів, - щоб до них ми обов'язково спільно застосували санкції за порушення міжнародного та українського законодавства", - сказав глава держави на зустрічі з главами МЗС Великої Британії та Польщі Борисом Джонсоном та Вітольдом Ващиковським.

При цьому він висловив упевненість, що скоординовані дії в цьому питанні будуть ефективними.