Події

18:49 03.03.2017

МЕРТ пропонує реєструвати платників ПДВ в електронному режимі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) пропонує внести зміни до Податкового кодексу України, які дадуть змогу суб'єктам господарювання реєструватися платниками податку на додану вартість (ПДВ) на підставі електронних заяв.

"Мета таких норм - скорочення терміну, необхідного для реєстрації суб'єкта господарювання (зокрема під час первинної реєстрації) як платника ПДВ", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, розміщеного на сайті міністерства.

Документ спрямований на поліпшення інвестиційного клімату та позиції України в рейтингу Doing Business Світового банку, додає МЕРТ.

Згідно з ним, платник ПДВ зможе зареєструватися на підставі заяви в електронній формі з використанням електронного підпису, а також на підставі заяви в електронній формі під час первинної реєстрації суб'єкта господарювання. Лише у разі відмови в реєстрації контролюючий орган письмово повідомляє про це платнику податків.

Проект також пропонує скоротити до одного дня час ухвалення контролюючими органами рішень про добровільну реєстрацію суб'єктів господарювання (зокрема під час первинної реєстрації) як платника ПДВ та/або єдиного податку.

Окрім того, зазначає МЕРТ, у разі ухвалення проекту він спростить перереєстрацію платника податків у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), зніме обов'язковість використання печатки та розбіжності у визначенні терміну "незалежна професійна діяльність".

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