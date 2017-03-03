Штаб АТО зафіксував 62 обстріли в п'ятницю

Бойовики в п'ятницю надалі обстрілювали позиції українських бійців, один військовий поранений, повідомив прес-центр штабу АТО.

"Загалом (станом на 18:00 - ІФ) зафіксовано 62 обстріли", - повідомляється на сторінці штабу в соцмережі Facebook.

На маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії бойовики обстрілювали Лебединське, а зі 120-міліметрових мінометів - Водяне, Красногорівку, Широкине. По Широкиному також неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети і стрілецька зброя - по Водяному, Новотроїцькому, Широкиному, Талаківці та Новогригорівці. По Водяному і Новотроїцькому вогонь вів і снайпер.

На Луганському напрямку з мінометів НЗФ обстріляли Катеринівку, Кримське і Новоолександрівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і протитанкових ракетних комплексів - Кримське.

На донецькому напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї вогонь вели по Авдіївці, шахті Бутовка, Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському.