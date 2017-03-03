Бойовики вдруге обстріляли будівлю з відеокамерою СММ ОБСЄ та постом української сторони СЦКК

Незаконні збройні формування в п'ятницю надвечір удруге обстріляли з танків будівлю в Авдіївке, де розміщується спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), а також встановлена камера відеоспостереження СММ ОБСЄ.

"Незважаючи на домовленості, досягнуті під час зустрічі тристоронньої контактної групи від 15 лютого та 1 березня, незаконні збройні формування ОРДО вдруге поспіль здійснили обстріл житлових кварталів населеного пункту Авдіївка із застосуванням важкого озброєння. Сьогодні о 17:10 три танкові снаряди влучили в той самий будинок, де розміщується спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. Також у цій будівлі розташована камера відеоспостереження СММ ОБСЄ", - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Спостерігача поста евакуювали, інформацію про наслідки обстрілу встановлюють.

"Такі дії незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, відверте небажання дотримуватися узятих на себе зобов'язань у рамках тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення і Збройних сил України", - наголошують у штабі.

Раніше в п'ятницю під час обстрілу Авдіївки з боку бойовиків ОРДО дев'ять танкових снарядів влучили безпосередньо у будівлю, де розташований спостережний пост української сторони СЦКК і камери відеоспостереження СММ ОБСЄ.