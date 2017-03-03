Порошенко: Українська наука потребує глибокого реформування

Президент України Петро Порошенко виступає за реформування української науки і, зокрема, Національної академії наук.

"Я твердо переконаний, що українська наука потребує глибокого реформування. Ми маємо значно наблизити її до практики і реалій. Нам треба реформувати і систему Академії наук", - сказав П.Порошенко в п'ятницю в Харкові на зустрічі з найкращими учнями і студентами навчальних закладів області.

Президент наголосив на необхідності більш ефективного використання коштів, що виділяються на науку: "Ми маємо більш плідно використовувати гранти. З одного боку, ми говоримо, що у нас наука дуже бідна, а з іншого - величезні мільярди коштів із державного бюджету йдуть і неефективно використовуються в науці... Ми маємо використовувати найкращий світовий досвід, коли приватний сектор не спонсоруватиме науку, а замовлятиме дослідження і їх активно використовуватиме".

Він також зазначив, що, крім удосконалення системи освіти і науки, держава має захистити молодих учених і дітей від "шарлатанів від науки".