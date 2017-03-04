Події

09:01 04.03.2017

Бойовики за добу здійснили 115 обстрілів сил АТО, двоє українських військовослужбовців поранені, - штаб

За минулу добу бойовики здійснили 115 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, внаслідок яких поранення дістали двоє українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Новогригіровку, Новомихайлівку і Лебединське з артилерії калібру 122 мм, Водяне Мар'їнку, Красногорівку, Новотроїцьке, Широкине – з мінометів, Широкине і Водяне – з озброєння БМП, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Талаківку і Новогригорівку – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, по Водяному і Новотроїцькому вів вогонь снайпер бойовиків.

На Луганському напрямку бойовики з танків і артилерії калібру 152 мм обстрілювали Кримське та Троїцьке, з мінометів – Катеринівку, Троїцьке, Попасну і Новоолександрівку, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і протитанкових ракетних комплексів – Кримське.

На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по Авдіївці з танків, по Авдіївці, шахті Бутівка, Троїцькому, Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

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