Події

09:05 04.03.2017

СБУ затримала бойовика "ДНР" у Дніпрі

Співробітники Служби безпеки України спільно з представниками поліції і прокуратури, затримали бойовика терористичної організації "ДНР", який переховувався в Дніпрі, повідомляє прес-служба СБУ.

"50-річний житель обласного центру на прізвисько "Джонні" у 2014 році поїхав до Горлівки, де брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі підрозділу терористів "Лавина", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Повернувшись в Дніпро, "Джонні" збирав для бойовиків інформацію про склад і озброєння українських підрозділів і їх переміщення.

"Під час обшуків за місцем проживання бойовика правоохоронці вилучили дві гранти Ф-1, одну гранату РГД-5, понад 60 набоїв до стрілецької зброї, посвідчення бойовика т. зв. "ДНР", посвідчення про нагородження фейковою нагородою "за оборону Слов'янська", засоби зв'язку та банківські картки", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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