Насірова доставили в Інститут кардіології ім. М.Стражеска

Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова реанімобілем доправили в Інститут кардіології ім. академіка М.Стражеска, передає телеканал NewsOne.

За інформацією телеканалу, він перебуває в реанімобілі з номерами МВС, з ним лікарі.

Народний депутат Гліб Загорій (фракція "Блок Петра Порошенка") заявив, що тільки двоє працівників Національного антикорупційного бюро пред'явили свої посвідчення, решта у формі НАБУ – не показали. За його словами, лікарі відмовилися показати якісь документи про стан Р.Насірова.

"Те, що я побачив, – Роман перебуває в несвідомому стані, відчуття таке, що він у стані легкого наркозу. Неформально поцікавився у лікарів, який у нього стан, вони сказали – стабільний, тиск непоганий порівняно з двома днями погіршення здоров'я, пульс непоганий", - зазначив Г.Загорій.

Депутат розповів, що перебуває в медзакладі, щоб побачити документи, які підтвердять або не підтвердять статус тих дій, які тут проводитимуть".