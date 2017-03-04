СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій за 2016-2017 рр. перевищила 800 млн грн, наголошує СБУ.

Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами про "угоди" і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності. У організаторів також вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших фіктивних платежів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.