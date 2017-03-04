САП вживатиме всіх законних заходів для обрання Насірову запобіжного заходу у суботу або неділю, зокрема в режимі відеозв'язку

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вживає всіх передбачених законом заходів для якнайшвидшого обрання запобіжного заходу підозрюваному голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, розглядається варіант судового засідання через засоби відеозв'язку.

"Ми будемо вживати всі передбачені кримінальним процесуальним законом заходи для забезпечення проведення судового засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному сьогодні або завтра, в передбачені законом терміни, зокрема за участю підозрюваного через засоби відеозв'язку", - заявив заступник генпрокурора – керівник САП Назар Холодницький, повідомляється на сторінці прокуратури у "Фейсбуці".

Водночас, за його словами, це питання до суду - чи зможе він провести засідання у вихідні дні. "Однак ми маємо уникнути звинувачень сторони захисту в тому, що слідчі або процесуальні дії погіршують стан здоров'я підозрюваного", - додав М.Холодницький,

У свою чергу прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра повідомила журналістам, що можливе проведення судового засідання в режимі скайп-зв'язку.