Події

13:42 04.03.2017

Один військовий ЗСУ і один прикордонник поранені за добу в зоні АТО

Двоє українських військовослужбовців дістали поранень за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції, підтверджує спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Ніхто з наших воїнів не загинув. Але один військовий зі складу Збройних сил України і один прикордонник дістали поранень", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

Прес-центр штабу АТО в суботу вранці повідомляв, що за минулу добу поранень дістали двоє українських військовослужбовців.

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