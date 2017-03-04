Один військовий ЗСУ і один прикордонник поранені за добу в зоні АТО

Двоє українських військовослужбовців дістали поранень за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції, підтверджує спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Ніхто з наших воїнів не загинув. Але один військовий зі складу Збройних сил України і один прикордонник дістали поранень", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

Прес-центр штабу АТО в суботу вранці повідомляв, що за минулу добу поранень дістали двоє українських військовослужбовців.