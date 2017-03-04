Події

13:56 04.03.2017

Поліція Києва перекрила наркотрафік із Китаю, організований луганчанином

Поліція Києва перекрила міжнародний канал постачання наркотиків із Китаю, трафік організував 31-річний луганчанин, повідомив керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

"Завдяки поліції на вулиці міста не потрапили наркотики майже на 3 млн грн - 1200 таблеток екстазі, 1200 марок ЛСД, майже 2 кг амфетаміну. Крім того, на орендованій квартирі вилучено обладнання та прекурсори для їх виготовлення", - написав він на сторінці в "Фейсбуці" в суботу.

За інформацією А.Крищенка, все це чоловік збував через Інтернет і через так звані закладки. Наркоділка затримано, запобіжний захід йому обере суд, слідчий звернеться з клопотанням про арешт.

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