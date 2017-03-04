Діям нардепів, які блокували доставку Насірова в Інститут Стражеска, буде дано правову оцінку

Деякі народні депутати протягом двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення Інституту кардіології ім. Стражеска, куди відстороненого на час слідства з посади голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова доставили в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро НАБУ.

"Народні депутати України, які перешкоджали працівникам Національного антикорупційного бюро України 4 березня доставити главу ДФС на обстеження в спеціалізований медичний заклад, порушили закон", - повідомила прес-служба НАБУ.

У НАБУ поінформували, що 4 березня підозрюваного Р.Насірова вивезли з території клінічної лікарні "Феофанія" для проведення об'єктивної оцінки його стану здоров'я. "Однак на території Інституту кардіології ім. Стражеска деякі народні обранці протягом двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення. О 13.00 4 березня главу ДФС доправили на обстеження", - наголошується в прес-релізі.

Факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовано на відео. "Ці матеріали буде у подальшому передано в компетентні органи з метою надання правової оцінки незаконним діям народних депутатів", - наголосили в НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України закликає народних обранців надалі не перешкоджати законній діяльності правоохоронців.

НАБУ наголошує, що з моменту затримання протягом 72 годин підозрюваний перебуває під вартою і будь-яке перешкоджання діям детективів є кримінально караним діянням (ст. 343 Кримінального кодексу України).

2 березня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали прокол про затримання голови ДФС Р.Насірова. Також йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.