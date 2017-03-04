Насіров готовий взяти участь у суді щодо обрання запобіжного заходу після одужання

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив про готовність після одужання особисто взяти участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу і впевнений, що зможе довести безпідставність висунутих звинувачень.

"Я ... не імітую хворобу... я налаштований з часом піти в суд і особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься обрання запобіжного заходу стосовно мене", - йдеться в повідомленні на сторінці Р.Насірова у "Фейсбуці", яке з'явилося в суботу вранці, коли глава ДФС перебував у клініці "Феофанія".

"Надалі публічно доведу безпідставність і абсурдність звинувачень, зокрема і в суді. Коли саме - це залежить від лікарів, сподіваюся, їм вдасться за короткий час завершити реабілітацію, і тоді я зможу професійно в суді публічно розгромити всі надумані звинувачення", - зазначається в повідомленні.

У свою чергу адвокат Олександр Лисак, який підписав з дружиною Р.Насірова угоду про надання правової допомоги, на запитання журналістів про те, хто писав пост у "Фейсбуці", сказав: "По-перше, я Фейсбуком не користуюся... Хто писав, мені наразі не відомо... Я на це запитання не можу вам відповісти".

2 березня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали прокол про затримання голови ДФС Р.Насірова. Також йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

На той момент він перебував у лікарні "Феофанія". Вранці 4 березня Р.Насірова перевезли в Інститут кардіології ім. академіка М.Стражеска.