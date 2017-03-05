Події

11:27 05.03.2017

Насірова доставили до суду з "Феофанії" під відповідальність детективів НАБУ

Відстороненого від виконання обов'язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова доправили з лікарні "Феофанія" в Солом'янський райсуд м. Києва для обрання запобіжного заходу під розписку детективів Національного антикорупційного бюро України, повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Перед засіданням суду адвокат Р.Насірова Олександр Лисак зазначив журналістам, що вночі його підзахисний перебував у лікарні "Феофанія", а вивезли його з медзакладу в суд

"Лікарі сказали, що його треба лікувати і Романа Насірова забирали, як і вчора, на підставі розписки детективи (НАБУ – ІФ). Ті лікарі, які сьогодні супроводжують, жодних документів про те, що вони беруть відповідальність за нього, не дають", - сказав адвокат О.Лисак журналістам.

На запитання, коли закінчується термін обрання запобіжного заходу, він сказав: "Якщо не помиляюся, о 23 годині 52 хвилини".

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