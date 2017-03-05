Боєць ЗСУ загинув, 12 – поранені або травмовані в зоні АТО, зафіксовано 110 обстрілів з боку бойовиків

На ранок неділі бойовики здійснили 110 обстрілів позицій Збройних сил України, внаслідок чого один боєць ЗСУ загинув, 10 – дістали поранення, а ще двоє – травм, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 110 обстрілів. Десять наших військових поранені, двоє травмовані, одна людина загинула", – йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО, розміщеному в неділю вранці на сторінці в соцмережі "Фейсбук".

На маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії і мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Богданівку, Мар'їнку, Новотроїцьке та Водяне. Зі стрілецької зброї та гранатометів - Гнутове, Водяне, і Широкино. Талаківку, Новотроїцьке, Мар'їнку, Водяне та Лебединське обстрілювали снайпери. По Водяному і Широкиному вели вогонь БМП.

На луганському напрямку з 152 міліметрової артилерії обстрілювали Калиново-Попасну, Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 міліметра і мінометів різних калібрів - Новоолександрівку, Кримське, Оріхове, Попасну, Катеринівку, Троїцьке і Новозванівку. ПТРК неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі Кримського. Гранатомети, великокаліберні кулемети і снайпери - по Станиці Луганській (в районі ділянки розведення сил і засобів). По Валуйському також вів вогонь снайпер.

На донецькому напрямку танк і міномети різних калібрів неодноразово обстрілювали Авдіївку, шахту Бутівка, Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Зайцеве, Кам'янку, Луганське, а з гранатометів і стрілецької зброї - Зайцеве та Троїцьке. Снайпер вів вогонь по Зайцевому і Опитному.