Насіров може брати участь у засіданні суду, зазначають прокурори

Сторона обвинувачення в судовому засіданні з обрання голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжного заходу просить суддю долучити довідку Інституту кардіології ім. Стражеска про те, що підозрюваний за станом здоров'я може брати участь у засіданні.

"Справді, пан Насіров був затриманий на території медичного закладу, що породило певні сумніви щодо стану його здоров'я", - сказав прокурор під час засідання Солом'янського райсуду м. Києва, який другий день обирає Р.Насірову запобіжний захід.

Він зазначив, що в суботу було надано довідку про стан здоров'я Р.Насірова, але вона була без остаточного діагнозу, оскільки не було всіх документів з лікарні "Феофанія".

Прокурор повідомив, що було отримано уточнену довідку. Він не зачитував діагноз, оголосивши лише висновки лікарів: "При стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати подальше лікування в амбулаторних умовах. На час обстеження невідкладної допомоги не потрібно... тобто, він може брати участь у засіданні".

Прокурор попросив суддю долучити цю довідку до матеріалів справи.