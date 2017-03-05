Насіров може брати участь у судових засіданнях за станом здоров'я

Загрози життю і здоров'ю голови Державної фіскальної служби Романа Насірова немає, стан його здоров'я дає йому змогу брати участь у судових засіданнях, заявляють у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) з посиланням на висновки лікарської комісії.

У НАБУ нагадують, що в суботу, 4 березня, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури доручив детективам Бюро забезпечити додаткове медобстеження голови ДФС, для чого того транспортували з лікарні "Феофанія", де перебував раніше, в Інститут кардіології ім.Стражеска.

"Попередні висновки обстеження глави ДФС комісією лікарів були отримані перед судовим засіданням. У висновку зазначалося, що підозрюваний не має гострих кардіопатологій", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці НАБУ в соцмережі Facebook у неділю.

При цьому в Бюро зазначили, що документи про стан здоров'я Р.Насірова намагалися взяти в лікарні "Феофанія", але їх протиправно не надавали слідчим НАБУ і лікарям інституту ім.Стражеска до вечора 4 березня."Доповнений висновок лікарів отримано вже після... надання медичних документів з клінічної лікарні "Феофанія". У ньому йдеться, що за стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах, а на час обстеження невідкладної медичної допомоги не потребував", - заявляють в НАБУ.

У повідомленні також наголошується, що перешкод для доступу адвокатів до глави ДФС не здійснювалися.

У залі суду поряд з підозрюваним перебували лікарі "швидкої допомоги", які доставили його на судове засідання. Увечері 4 березня після оголошення перерви в судовому засіданні Р.Насірова спочатку транспортували в спеціалізований бокс Лікарні швидкої медичної допомоги, однак після спілкування з медиками було вирішено транспортувати його за місцем проведення лікування до лікарні "Феофанія".

У НАБУ нагадують, що главу ДФС, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі в розмірі понад 2 млрд грн, під час проведення слідчих дій в рамках розслідування так званої "газової справи" 2 березня було знайдено в лікарні "Феофанія". "Оскільки поведінка підозрюваного дала підстави вважати, що він може ухилятися від слідства, було складено протокол про його затримання. Тоді через скарги на поганий стан здоров'я затриманого не було переміщено в заклад тимчасового утримання. 3 березня слідчі також не змогли перемістити голову ДФС, оскільки лікарі "Феофанії", посилаючись на тяжкий стан пацієнта, не надавали виписку", - нагадали в Бюро.

У НАБУ наголошують, що всі дії їхніх детективів і прокурорів САП обґрунтовані і відповідають чинному законодавству.