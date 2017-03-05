Заяву захисту Насірова про відведення судді буде розглянуто в понеділок

Заяву адвокатів колишнього глави Державної фіскальної служби України Романа Насірова про відведення судді Солом'янського районного суду м. Києва Олександра Бобровника, який у неділю проводить засідання з обрання главі ДФС запобіжного заходу, буде розглянуто лише в понеділок, 6 березня, заявляє прес-секретар Солом'янського райсуду Яна Квітченко.

"Для того, щоб суддя Бобровник почав по суті розглядати клопотання, необхідно щоб розглянули заяву про відведення. Щоб розглянути заяву про відведення, необхідно визначити суддю, який уповноважений розглядати заяву про відведення. В цьому разі, оскільки зборами суддів було ухвалено рішення, що чергування виключно в суботу, то в неділю у нас немає можливості... У зв'язку з цим заяву про відведення слідчого судді Бобровника буде передано завтра в канцелярію суду і розподілено", - сказала Я.Квітченко журналістам у неділю.

За її словами, розгляд заяви про відведення у понеділок продовжиться у приміщенні Апеляційного суду Києва, проте час початку засідання невідомий.

Як повідомлялося, на засіданні Солом'янського райсуду в неділю адвокати Р.Насірова заявили відведення судді О.Бобровника, який розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу їх клієнту. Клопотання було заявлено захисниками у зв'язку з тим, що, на їхню думку, суддя є упередженим і ігнорує будь-які доводи адвокатів і не задовольняє їхні клопотання.

Після цього О.Бобровник оголосив перерву в судовому засіданні для передання заяви про відведення іншому слідчому судді.

У неділю ввечері закінчується 72 години з моменту затримання усуненого глави ДФС.

Детективи НАБУ 2 березня, ввечері оголосили про підозру у вчиненні злочину главі ДФС Р.Насірову і затримали його в лікарні "Феофанія". Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. 3 березня Кабінет Міністрів відсторонив від посади голову Державної фіскальної служби Р.Насірова, поклавши обов'язки на заступника глави ДФС Мирослава Продана.