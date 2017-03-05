Події

16:11 05.03.2017

СБУ ліквідувала банду здирників у Слов'янську

Озброєну організовану групу раніше судимих за тяжкі і особливо тяжкі злочини кримінальників під керівництвом відомого в регіоні кримінального "авторитета" знешкодила в м. Слов'янськ Донецької області Служба безпеки України спільно з поліцією.

"Оперативники спецслужби затримали організатора банди і трьох його спільників під час отримання чергового "траншу" готівки від однієї з жертв рекету. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників вогнепальну і холодну зброю, спецзасоби для утримання заручників", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Як наголошується в повідомленні, бандити насильством та погрозами систематично відбирали гроші у місцевих підприємців і витрачали їх на особисті розваги.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи) Кримінального кодексу України, триває слідство. Зловмисників взято під варту.

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