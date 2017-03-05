НАБУ готує нову підозру Насірову для його затримання після закінчення терміну обрання запобіжного заходу у неділю

Адвокат глави Державної фіскальної служби Романа Насірова Андрій Кузьменко заявляє, що Національне антикорупційне бюро України готує нову підозру Р.Насірову для його затримання після закінчення терміну обрання запобіжного заходу за нинішнім звинуваченням у неділю.

"О 23:52 закінчується термін обрання запобіжного заходу для пана Насірова, у зв'язку з тим, що сьогодні судове засідання не відбудеться, о 23:52 його мають звільнити з-під варти. Однак ми вважаємо, що наразі НАБУ готує нову підозру з метою затримання нашого клієнта повторного", - сказав адвокат Р.Насірова в ефірі NewsOne.

А.Кузьменко зазначив, що захист не знає про суть підготовлюваної підозри.

За його словами, наразі Р.Насіров перебуває в "вартовій клітці" в будівлі суду і до нього не пускають лікарів.

А.Кузьменко також додав, що захист не знає коли і куди вивезуть з приміщення суду їх підзахисного, адже до закінчення терміну обрання запобіжного заходу він перебуває в статусі затриманого.