Події

16:33 05.03.2017

Кабмін опублікував порядок ввезення та вивезення товарів із зони АТО

Кабінет Міністрів опублікував порядок переміщення товарів у район і з району проведення антитерористичної операції (АТО).

Згідно з постановою №99 від 1 березня, порядок визначає правовий режим переміщення товарів, зокрема визнаних в установленому порядку гуманітарною допомогою, в район або з зони АТО (через лінію зіткнення або в її межах) і поширюється на фізичних осіб та суб'єктів господарювання, що здійснюють такі переміщення.

Порядок починає діяти через 10 днів після публікації самої постанови.

Кабмін доручив Антитерористичному центру при СБУ, МВС, СБУ, Міноборони, Міністерству з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Держприкордонслужбі, Нацполіції, ДФС за участю громадськості та волонтерів забезпечити в контрольних пунктах в'їзду/виїзду протидію незаконному переміщенню товарів, а також встановити контроль переміщення гуманітарної допомоги в район або з району проведення АТО.

Також міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним органам доручено видати протягом двох місяців акти, передбачені цим порядком.

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