Нардепи і сотня сторонніх продовжують спроби блокування вантажного залізничного руху на перегоні Вирівка–Конотоп

Народні депутати і сторонні особи блокують рух вантажних поїздів на перегоні Вирівка–Конотоп в неділю, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі ПАТ "Укрзалізниця".

Там уточнили, що в неділю, 5 березня, о 14:18 сторонні особи знову спробували заблокувати прямування вантажного поїзда на перегоні Вирівка–Конотоп. За оперативною інформацією, у блокуванні руху поїздів беруть участь два народних депутати України і ще близько 100 сторонніх осіб. О 15:26 поїзд відновив рух.

Зазначений потяг на станції Хутір-Михайлівський пройшов всі необхідні процедури прикордонного та митного контролю і був допущений до подальшого курсування. Наразі на місці блокування потяга перебувають правоохоронні органи.

За поточну добу це вже друга спроба заблокувати рух вантажного поїзда в Конотопі. О 12:13 народні депутати затримали на п'ять хвилин рух вантажного поїзда.

Перегін Вирівка–Конотоп перебуває на двоколійній ділянці, пасажирські поїзди курсують згідно з графіком.

Напередодні у "Штабі блокади торгівлі з окупантами" повідомили про блокування залізничних шляхів у Конотопі Сумської області України. "Через Конотоп йде одна з основних магістралей торгівлі з... Російською Федерацією. На товарній станції Конотоп було знайдено кілька потягів з РФ, зокрема, з вугіллям марки "антрацит", - йшлося в повідомленні, опублікованому в суботу ввечері на сторінці Штабу у "Фейсбуці".

Також у Штабі повідомили, що планують протягом місяця взяти під "ефективний український контроль всі вісім основних залізничних прикордонних переходів, якими триває торгівля" з РФ.