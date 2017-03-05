Кабмін встановив можливість ввезення та вивезення товарів із зони АТО тільки внесеними до переліку суб'єктами господарювання залізницею

Кабінет Міністрів України встановив можливість переміщення товарів у район і з району проведення антитерористичної операції (АТО) тільки занесеними у відповідний список суб'єктами господарювання і тільки залізничним транспортом.

Згідно з постановою №99 від 1 березня, ця норма передбачена в порядку переміщення товарів у район і з району проведення АТО.

Суб'єкт господарювання для переміщення товарів має бути внесений до переліку, форма якого визначається рішенням координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності на територіях, прилеглих до смуги безпеки уздовж лінії зіткнення.

Суб'єкт господарювання, який має намір перемістити товар, має звернутися із заявою у письмовій та електронній формі до Державної фіскальної служби, на сайті якої буде розміщено форму заяви про внесення до переліку.

Внесеними до списку можуть бути лише суб'єкти господарювання, які відповідають таким ознакам: зареєстрували місцезнаходження та перебувають на податковому обліку на території України (крім тимчасово неконтрольованої території і Криму); не мають заборгованості зі сплати податків; мають єдиний цикл виробництва, реалізації продукції, виконання робіт на підконтрольній і на непідконтрольної території України.

Також ці компанії мають проводити розрахунки з використанням виключно внутрішньодержавної платіжної системи.

ДФС у термін не більше 10 робочих днів (за необхідності додаткової перевірки продовжується ще на 10 робочих днів) з моменту реєстрації заяви проводить перевірку і направляє подання координаційному центру про внесення суб'єктів господарювання до відповідних переліків.

Координаційний центр ухвалює рішення про внесення компанії до переліків протягом щонайбільше 10 робочих днів.

Переліки оприлюднюються на офіційному сайті ДФС.

Для переміщення вугільної продукції Міненерговугілля направляє інформацію координаційному центру про внесення енергогенеруючих компаній, що використовують вугільну продукцію для вироблення електроенергії, в перелік суб'єктів господарювання - одержувачів вугільної продукції.

Забороняється переміщати всі товари, за винятком харчових продуктів, ліків та інших медичних виробів у складі гуманітарних вантажів; товарів і продукції металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об'єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням Міністерства з тимчасово окупованих територій і МЕРТ.

Суб'єктам господарювання дозволяється переміщати товари виключно залізничним транспортом, крім гуманітарної допомоги.

У виняткових випадках за рішенням координаційного центру та за погодженням з керівником антитерористичної операції з метою оперативного реагування, запобігання і ліквідації наслідків виникнення особливих соціальних чи економічних обставин, пов'язаних із загрозою життю та здоров'ю людей, порушенням нормальних умов життєдіяльності та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, які унеможливлюють дотримання вимог цього Порядку, через лінію зіткнення можуть бути переміщені товари без обмежень, визначених у порядку.