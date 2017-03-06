Події

09:25 06.03.2017

Бойовики надалі обстрілюють Авдіївку, перешкоджаючи відновленню енергопостачання міста

Бойовики надалі обстрілюють місто Авдіївку та українські позиції, гарантій припинення вогню немає, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Бойовики стріляють по околицях Авдіївки та позиціях ЗСУ. Місто без електрики. На 7:45 усе ще не було письмових гарантій припинення вогню", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці у Twitter у понеділок уранці.

Відсутність гарантій припинення вогню з боку бойовиків не дає можливості відновити пошкоджені напередодні лінії електропередач.

Як повідомлялося, за даними голови облдержадміністрації, лінія електропередач, що живить місто, була пошкоджена близько 16:00 в суботу.

ЛЕП, що живить Авдіївку забезпечує також енергопостачання Донецької фільтрувальної станції (ДФС), яка обслуговує не лише Авдіївку, а й підконтрольні бойовикам Ясинувату та частину Донецька.

П.Жебрівський у суботу також повідомив, що готується заявка, яку буде направлено російській стороні в СЦКК, "щоб вийти на відновлення" ЛЕП.

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