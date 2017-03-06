За минулу добу зафіксовано 54 обстріли з боку бойовиків

За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по українських позиціях у зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 54 обстріли. Двоє українських військових поранені, троє травмовані", - йдеться в повідомленні в понеділок уранці.

За минулу добу бойовики з 122-мм артилерії, танків, мінометів і БМП обстрілювали Луганське. Танки також неодноразово вели вогонь по шахті Бутовка, Кам'янці та Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї - по Авдіївці, Майорському, Новгородському, Троїцькому, Невельському, Опитному, Пісках і Зайцевому. З БМП бойовики вели вогонь по Луганському, а по Невельському працював снайпер.

На маріупольському напрямку з мінометів і великокаліберних кулеметів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне, Павлопіль і Широкине. БМП і танки вели вогонь по Водяному, Мар’їнці та Широкиному. Крім того, позиції в Широкиному були обстріляні з протитанкових ракетних комплексів, а з гранатометів - у Тарамчуці.

На луганському напрямку - зі 120-мм мінометів обстріляли Новоолександрівку, Кримське і Богуславське. З гранатометів і стрілецької зброї - Новозванівку, Троїцьке, Станицю Луганську та Попасну.