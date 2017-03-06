Насіров про те, що відбувається: Я хочу зрозуміти поведінку детективів НАБУ

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров прокоментував стан свого здоров'я та звернувся до Національного антикорупційного бюро України по роз'яснення того, що відбувається, повідомило інтернет-видання LB.ua.

"Зважаючи на ситуацію, що склалася, і великий резонанс навколо неї, я хочу почати особисто коментувати те, що відбувається. По-перше, хочу запевнити всіх, що, на жаль, мій фізичний стан погіршився останніми дням. У цьому немає ніякої симуляції або чогось подібного. По-друге, стосовно справи, яку розглядатимуть, я більше за всіх інших зацікавлений, щоб її було розглянуто по суті і щоб правоту було доведено", - заявив Р.Насіров в інтерв'ю з шеф-редактором LB.ua Сонею Кошкіною в ніч із неділі на понеділок.

Посилаючись на діагноз докторів, Р.Насіров зазначив, що у нього був гіпертонічний криз і, можливо, передінфарктний стан. Він також зауважив, що за останні два дні не було можливості робити якісь медичні процедури.

"Найбільше я хотів би, щоб Антикорупційне бюро або Антикорупційна прокуратура доставила мене назад, у стаціонар лікарні, звідки вони мене забрали. Я хочу, щоб доктори зробили все необхідне, привели мене до тями, поставили на ноги для завтрашнього засідання", – заявив Р.Насіров.

Водночас він повторно звернувся до керівництва НАБУ і САП із проханням провести зустріч для спільного планування подальших дій, а також розібратися в тому, що відбувається, зокрема в поведінці детективів Антикорупційного бюро.

"Постараюся і продовжуватиму відсьогодні особисто інформувати по ходу просування цієї справи, для того, щоб у громадськості, у правоохоронних структур була повна об'єктивна інформація", – пообіцяв Р.Насіров.

Окрім інтерв'ю С.Кошкіній, за словами адвоката Олександра Лисака, його підзахисний протягом 30 хвилин у ніч із неділі на понеділок спілкувався з нардепом Сергієм Лещенком щодо можливості інтерв'ю кільком телеканалам.

"Більше ніяких заяв Р.Насіров не робив. Готується до процесу", – зазначив захисник.