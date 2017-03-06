Активісти надалі блокують виїзд із Шевченківського райсуду Києва, де досі перебуває Насіров

Біля будівлі Шевченківського районного суду Києва, де, як і раніше, перебуває відсторонений від посади на час слідства глава Державної фіскальної служби Роман Насіров, надалі чергують активісти різних громадських організацій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", нині на вулиці біля будівлі суду перебуває кілька десятків людей. Активісти Автомайдану надалі блокують виїзд із будівлі суду, який вони перекрили автомобілями.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Р.Насірова Олександр Лисак, поки що немає інформації про те, коли Солом’янський районний суд Києва розгляне відвід судді Олександра Бобровника, про що клопотали адвокати глави ДФС на засіданні в неділю.

Нині обстановка на місці спокійна. Активісти стоять, спілкуються одне з одним. Великої кількості правоохоронців біля будівлі суду немає.