Події

10:44 06.03.2017

Активісти надалі блокують виїзд із Шевченківського райсуду Києва, де досі перебуває Насіров

Біля будівлі Шевченківського районного суду Києва, де, як і раніше, перебуває відсторонений від посади на час слідства глава Державної фіскальної служби Роман Насіров, надалі чергують активісти різних громадських організацій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", нині на вулиці біля будівлі суду перебуває кілька десятків людей. Активісти Автомайдану надалі блокують виїзд із будівлі суду, який вони перекрили автомобілями.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Р.Насірова Олександр Лисак, поки що немає інформації про те, коли Солом’янський районний суд Києва розгляне відвід судді Олександра Бобровника, про що клопотали адвокати глави ДФС на засіданні в неділю.

Нині обстановка на місці спокійна. Активісти стоять, спілкуються одне з одним. Великої кількості правоохоронців біля будівлі суду немає.

ВАЖЛИВЕ

Ситуацію з блокування залізниці в Конотопі врегульовано

Насіров про те, що відбувається: Я хочу зрозуміти поведінку детективів НАБУ

Кабмін опублікував порядок ввезення та вивезення товарів із зони АТО

Заяву захисту Насірова про відведення судді буде розглянуто в понеділок

Насіров може брати участь у судових засіданнях за станом здоров'я

ОСТАННЄ

Клопотання захисту Насірова від відвід судді Бобровника розгляне Солом’янський райсуд на Вознесенському узвозі

Насіров залишається у будівлі суду до розгляду справи

За минулу добу зафіксовано 54 обстріли з боку бойовиків

Бойовики надалі обстрілюють Авдіївку, перешкоджаючи відновленню енергопостачання міста

В Україну прийде невелике похолодання та дощі, але більшу частину території не зачепить

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА