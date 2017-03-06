Події

11:07 06.03.2017

Ситуацію з блокування залізниці в Конотопі врегульовано

Ситуацію з блокуванням залізниці в місті Конотопі врегульовано, з депутатами та учасниками блокування залізниці досягнуто домовленостей, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ПАТ "Укрзалізниця" в неділю.

Зокрема, залізничники домовилися надавати раз на місяць народному депутату - учаснику блокування залізниці інформацію щодо перевезених вантажів між Україною та РФ. Окрім цього, всі поїзди на прикордонній станції Хутір-Михайлівський проходять необхідні процедури прикордонного та митного контролю.

Учасники блокади погодилися не перешкоджати руху поїздів та покинути місце блокування.

У переговорах брали участь залізничники, представники правоохоронних органів та народні депутати України. "Завдяки злагодженій роботі вдалося оперативно врегулювати ситуацію та уникнути суттєвих перебоїв у графіку руху потягів. Блокування залізниці не вплинуло на рух пасажирських потягів", - зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, народні депутати та сторонні особи спробували в неділю заблокувати рух вантажних потягів на перегоні Вирівка-Конотоп.

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