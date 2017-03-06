Клопотання захисту Насірова від відвід судді Бобровника розгляне Солом’янський райсуд на Вознесенському узвозі

Солом’янський районний суд Києва (на Вознесенському узвозі) в понеділок розгляне клопотання захисту відстороненого від посади глави Державної фіскальної служби Романа Насірова про відвід судді Солом’янського райсуду Олександра Бобровника.

Як стало відомо журналістам, які перебувають у будівлі суду, розгляд клопотання заплановано на 10:30.

Пізніше прес-секретар Солом’янського райсуду Яна Квітченко підтвердила цю інформацію.

Водночас в Апеляційному суді Києва наразі не знають, чи буде в понеділок розглянуто заяву адвокатів Р.Насірова про відвід судді О.Бобровника.

Кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" біля інформаційної стійки в приміщенні Апеляційного суду сказали, що наразі нічого не відомо, проте не виключено, "що все відбуватиметься там, де нині перебуває Насіров" (у будівлі Шевченківського райсуду, де відбуваються засідання Солом’янського райсуду - ІФ). Немає інформації про майбутнє слухання цього питання і на електронних екранах у будівлі суду.

Як повідомляла в неділю прес-секретар Солом’янського райсуду Я.Квітченко, розгляд заяви про відвід у понеділок продовжиться в приміщенні Апеляційного суду Києва.