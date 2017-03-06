Україна від початку опалювального сезону скоротила запаси в ПСГ на 6,5 млрд куб. м

Україна від початку опалювального сезону, що стартував 13 жовтня 2016 року, і по 4 березня 2017 р. знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 44,1% (на 6 млрд 500,23 млн куб. м) - до 8 млрд 231,8 млн куб. м.

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 4 березня відбір становив 16,52 млн куб. м, загалом за 1-4 березня - 81,24 млн куб. м (у середньому - 20,31 млн куб. м/добу).

У лютому-2017 з ПСГ було піднято 1 млрд 571,53 млн куб. м (у середньому - 56,1 млн куб. м/добу), а січні-2017 - 2 млрд 101,84 млн куб. м (у середньому - 67,8 млн куб. м/добу), у грудні-2016 - 1 млрд 568,64 млн куб. м (у середньому - 50,6 млн куб. м/добу), в листопаді-2016 - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу).

Відбір газу зі сховищ рік тому (4 березня 2016 року) становив 47,88 млн куб. м за запасів 9 млрд 806,58 млн куб. м, два роки тому (4 березня 2015 року) - 33,94 млн куб. м за запасів 8 млрд 65,51 млн куб. м.

Станом на 4 березня 2017 року газ імпортувався в добовому режимі 43,497 млн куб. м (Словаччина - 38,152 млн куб. м, Угорщина - 1,581 млн куб. м, Польща - 3,764 млн куб. м). Імпорт газу з боку РФ Україна не здійснює з 26 листопада 2015 року. Загалом за 1-4 березня імпорт становив 176,967 млн куб. м. Порівняно з другою половиною лютого поточного року в перші дні березня імпорт знизився більш ніж на 10%.

Видобуток газу в Україні 4 березня становив 57,991 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 42,006 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,354 млн куб. м, інші компанії - 12,631 млн куб. м). Загалом за 1-4 березня внутрішній видобуток становив 165,8 млн куб. м.

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-4 березня становив 862,361 млн куб. м, або 215,59 млн куб. м на добу.

Як повідомлялося, в НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАК, на кінець опалювального сезону в сховищах усе ще залишатиметься 7-8 млрд куб. м за допустимого значення в 5 млрд куб. м.

У 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 років із 30 жовтня 2015 року за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 року із запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. з 20 жовтня 2014 року за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 року із запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.