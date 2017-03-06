Запаси вугілля на ТЕС України за тиждень збільшилися на 7,4%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) України в період із 27 лютого по 6 березня зросли на 7,4% (на 117,3 тис. тонн) - до 1 млн 698,8 тис. тонн.

Згідно з даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на ранок 6 березня запаси вугілля антрацитової групи становили 746,1 тис. тонн (-5,5% на 27 лютого), газової групи - 952,6 тис. тонн (+20,3%). Варто зазначити, що майже половина запасів антрациту в обсязі 351 тис. тонн розміщується на Луганській ТЕС.

Крім того, запаси вугілля на складах теплоелектроцентралей (ТЕЦ) України за тиждень знизилися на 4,9% (на 5,4 тис. тонн) - до 104,3 тис. тонн. Зокрема, запаси вугілля антрацитової групи на 6 березня становлять 42,1 тис. тонн (-23,7% на 27 лютого), газової - 62,2 тис. тонн (+14,1%).

Раніше в. о. голови НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук зазначав, що в рамках запровадження надзвичайної ситуації в електроенергетичній галузі спалювання електростанціями антрациту знижено вдвічі.