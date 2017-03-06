Підрозділи 72-ї ОМБр на передовій мають право адекватно відповідати на ворожі обстріли

Особовий склад 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) заявляє, що утримує позиції в районі авдіївської промзони, у разі обстрілів із боку ворога командирам підрозділів надано право відкривати вогонь у відповідь.

"Позиції, що утримуються нашою бригадою, дійсно піддаються інтенсивному обстрілу з боку противника. Поблизу Авдіївки він застосовує практично весь наявний арсенал важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостям, зокрема танки та артилерію. Незважаючи на це, особовий склад нашої 72-ї бригади продовжує надійно утримувати займані позиції в районі авдіївської промзони та цілком контролює ситуацію", - йдеться в заяві особового складу 72-ї ОМБр на сайті Міноборони у відповідь на публікації в ЗМІ про начебто заборону військовослужбовцям ЗСУ відкривати вогонь у відповідь.

"У разі здійснення обстрілів наших позицій командирам підрозділів надано право відкривати вогонь настільки високої інтенсивності, наскільки це буде необхідно", - заявляють у бригаді.

Раніше начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко наголосив, що українські військові в зоні проведення антитерористичної операції у разі загрози можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків, відповідне рішення приймають командири: "Позиція була, є і залишається: рішення про вогонь у відповідь приймають командири. Командир відділення у разі загрозі життю його або його підлеглих на конкретному посту - чи це обстріл, чи це загроза висування якогось підрозділу до цього поста - має право відкривати вогонь зі зброї, яка є у його підрозділу. Те саме стосується командира взводу, командира роти, а також комбата".