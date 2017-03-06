Події

11:53 06.03.2017

Лутковська здійснить особистий прийом жителів Донецької та Луганської областей у березні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська планує 13-14 березня здійснити особистий виїзний прийом у Донецькій області.

Як повідомляє прес-служба омбудсмена, охочі зможуть особисто поспілкуватися з В.Лутковською, поставити запитання, отримати роз'яснення з проблемних питань, а також пояснення (поради), як діяти в ситуації, що склалася на сході України.

13 березня прийом відбудеться в приміщенні Волноваської районної державної адміністрації, а 14 березня - в приміщенні Фонду розвитку Маріуполя.

Аналогічний особистий виїзний прийом у Луганській області запланований на 29-31 березня, повідомляють у прес-службі омбудсмена.

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