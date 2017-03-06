Події

12:00 06.03.2017

Біля АП відбувається мітинг із вимогою покарати винних у закритті справ проти Іванющенка

Громадські активісти, журналісти та політики в понеділок уранці провели мітинг біля Адміністрації президента України з вимогою покарати тих, хто причетний до ситуації із закриттям кримінальних справ та до зняття санкцій з екс-нардепа від Партії регіонів, бізнесмена Юрія Іванющенка.

"Юра Єнакіївський - це символ найбільш одіозних порушників закону, він наповнював кишені на той час правлячого клану", - сказав на мітингу народний депутат Сергій Лещенко.

За його словами, Ю.Іванющенко шляхом підкупу суддів виправдовує себе, а Генпрокуратура йому в цьому не перешкоджає і робить все, "щоб Іванющенко вийшов сухим із води".

"Чи міг Петро Порошенко про це не знати? Звісно ж, ні", - сказав С.Лещенко.

Під час акції її учасники тримали в руках транспаранти з гаслами "Злочевський, Іванющенко, а завтра - Янукович?".

Як повідомлялося, на початку березня 2017 року Рада Європейського Союзу на рік продовжила дії адресних обмежувальних заходів ЄС стосовно деяких громадян України, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів. Проте з цього списку був виключений бізнесмен Ю.Іванющенко.

28 лютого 2017 р. генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Верховний Суд України закрив усі кримінальні провадження стосовно Ю.Іванющенка: "Сьогодні дізнався, що Верховний Суд без повідомлення прокуратури прийняв рішення закрити всі справи по Іванющенку".

Генпрокурор зазначив, що це зроблено "саме перед продовженням санкцій ЄС щодо заарештованих активів Януковича і компанії". "У мене багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід - якнайшвидше змінити склад ВСУ", - додав Ю.Луценко.

У свою чергу Верховний Суд України заявив, що не закривав кримінальних проваджень стосовно Ю.Іванющенка, а, по суті, не переглядав рішень судів попередніх інстанцій.

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