Події

12:18 06.03.2017

Міжнародний суд ООН у понеділок заслухає українську сторону за позовом проти РФ

Слухання за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її агресії проти Української держави відбудуться в понеділок, 6 березня, в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди), першою виступить українська сторона.

"Міжнародний суд - основний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, проведе публічні слухання у справі, яка стосується клопотання щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації), з понеділка, 6 березня, по четвер, 9 березня, 2017 року, в Палаці миру в Гаазі", - йдеться в повідомленні на сайті суду.

Згідно з порядком денним судового розгляду, 6 і 8 березня слухання розпочнуться із заслуховування української сторони, 7 і 9 березня слово буде надано представнику Росії.

Президент України Петро Порошенко назвав цей судовий процес "історичною миттю". "Історична мить: з 6 березня Україна представлятиме докази злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі. Правда сильніша за зброю!", - написав він на сторінці у Facebook у понеділок.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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