Застосування тимчасових заходів Міжнародним судом ООН дасть змогу захистити цивільне населення й уникнути ескалації конфлікту в Україні

Запобіжні заходи, яких вимагає Україна від Російської Федерації у рамках розгляду позову до Міжнародного суду ООН для притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації, допоможуть захистити цивільне населення України й уникнути подальшої ескалації ситуації, заявляють у Міністерстві закордонних справ України.

"Запобіжні заходи дозволять суду попередити погіршення ситуації і, найголовніше - захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи... Їх застосування є особливо важливим у контексті загострення ситуації в Авдіївці та Криму. У запиті про застосування запобіжних заходів Україна просить суд зобов'язати Російську Федерацію припинити порушення міжнародного права", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті українського зовнішньополітичного в понеділок.

Україна звертається до суду, зокрема, з клопотанням зобов'язати РФ забезпечити ефективний контроль над своїм кордоном, припинити постачання зброї в Україну, зупинити підтримку незаконних збройних формувань, які завдають шкоди цивільному населенню України, а також утриматись від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму.

У МЗС уточнили, що, як правило, Міжнародний суд ООН розглядає запити про запровадження тимчасових заходів у прискореному порядку. "Очікується, що суд ухвалить рішення протягом кількох тижнів", - поінформували в дипвідомстві.

У МЗС зазначили, що розгляд позову по суті продовжиться незалежно від рішення суду щодо запиту про застосування заходів. "Протягом кількох найближчих місяців Міжнародний суд ООН має визначити розклад подання сторонами процесуальних документів, після чого будуть призначені усні слухання", - розповіли в міністерстві.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України відбудуться 6-9 березня 2017 року.