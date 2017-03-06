Події

12:22 06.03.2017

Суд відхилив клопотання про відвід судді, який обирає запобіжний захід Насірову

Солом’янський районний суд Києва в понеділок відхилив клопотання захисту відстороненого від посади глави Державної фіскальної служби Романа Насірова про відвід судді Солом’янського райсуду Олександра Бобровника.

Таке рішення оголосила суддя Солом’янського райсуду Києва Олена Букіна після розгляду клопотання захисту.

"Суд не вбачає підстав для задоволення клопотання. У задоволенні заяви відмовити", - сказала суддя.

Таким чином, суддя Олександр Бобровник має продовжити засідання з обрання запобіжного заходу Р.Насірову.

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