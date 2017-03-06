Клопотання про обрання Насірову запобіжного заходу буде розглянуто в понеділок пополудні - НАБУ

Солом’янський районний суд Києва орієнтовно пополудні понеділка продовжить засідання з обрання запобіжного заходу відстороненому від посади глави Державної фіскальної служби Роману Насірову.

"Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Насірову буде продовжено після 12:00", - повідомляє НАБУ в Twitter.

Після ухвалення рішення про відмову у відводі судді Олександра Бобровника представник держобвинувачення Андрій Перов пояснив журналістам, що нині Р.Насіров вільний у пересуванні.

"У нас немає законодавчих підстав обмежувати його пересування або інші його права", - сказав прокурор.

Він також зазначив, що ніякого тиску на держобвинувачення у цій справі немає. "Він (Р.Насіров - ІФ) заявив, що чує суддю, може надавати пояснення... Він сидить на лаві поряд зі своїми захисниками", - сказав А.Перов, відповідаючи на запитання про стан здоров'я Р.Насірова.

"Якщо втече, то це буде виключно результатом такого тривалого розгляду, для прискорення якого ми зробили все можливе", - додав прокурор.

У свою чергу адвокат Р.Насірова Ігор Черезов повідомив журналістам, що стратегія захисту полягатиме в тому, щоб довести безпідставність підозри, висунутої Р.Насірову. Він додав, що, на переконання захисту, і під час вручення підозри, і під час засідання суду з обрання запобіжного заходу було допущені процесуальні порушення, які унеможливлюють фактичне обрання запобіжного заходу. За словами адвоката, захист проситиме суд долучити до матеріалів справи і медичні документи, і докази безпідставності підозри.