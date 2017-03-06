Кабмін уповноважив Міністерство з питань окупованих територій визначати перелік дозволених до перевезення фізичними особами через лінію зіткнення товарів

Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб визначати перелік та обсяг товарів, дозволених для перевезення через лінію зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Згідно з постановою №99 від 1 березня, ця норма передбачена в Порядку переміщення товарів до району або з району проведення АТО.

Порядок також передбачає створення гуманітарно-логістичних центрів - майданчиків на контрольованій території в АТО, на яких здійснюється роздрібна та дрібнооптова торгівля продуктами харчування, засобами особистої гігієни, одягом і взуттям, побутовою хімією, а також надання послуг, гуманітарної та благодійної допомоги.

Ці дві норми набудуть чинності через місяць з дня опублікування постанови.

Місце розташування гуманітарно-логістичних центрів затверджує керівник АТО. Порядок провадження торговельної діяльності, правила торговельного обслуговування та надання послуг у гуманітарно-логістичних центрах визначають обласні військово-цивільні адміністрації відповідно до законодавства. Перелік та обсяги (вартість, вага, кількість) товарів, що переміщуються до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення, визначає Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Переміщення товарів для здійснення дрібнооптової та роздрібної торгівлі в гуманітарно-логістичних центрах здійснюють суб'єкти господарювання, місцезнаходження яких зареєстровано на підконтрольній території. Контрольні заходи щодо переміщення товарів здійснюють посадові особи Державної фіскальної служби.

Переміщення гуманітарних вантажів міжнародних гуманітарних організацій, затверджених наказом Міністерства соціальної політики, здійснюється першочергово за спрощеною процедурою контролю. Перелік міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії зіткнення, оприлюднюється на офіційному сайті Мінсоцполітики.

Переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями, які не включені до переліку, здійснюється після перевірки Мінсоцполітики документів, наданих отримувачами гуманітарної допомоги на визнання товарів гуманітарною допомогою, та видання відповідного наказу про визнання. Для оформлення дозволу на переміщення гуманітарних вантажів уповноважені представники таких гуманітарних організацій або отримувача гуманітарної допомоги надають посадовим особам ДФС, які перебувають на спеціальних гуманітарних майданчиках, перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою на підставі наказу Мінсоцполітики.

Переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово неконтрольовану територію здійснюється автомобільним та залізничним транспортом у межах дорожніх коридорів. Донор не менш як за дві доби до відправлення гуманітарного вантажу погоджує з Об'єднаним центром цивільно-військової співпраці маршрут руху.

Після прибуття гуманітарного вантажу на контрольний пункт в'їзду/виїзду, зокрема на залізниці, відбувається його перевірка посадовими особами підрозділів, що здійснюють державний контроль. Уповноважена особа донора забезпечує можливість огляду цілісності пломб та проведення перевірки безпеки транспортного засобу. Посадові особи підрозділів, що здійснюють державний контроль, мають право за наявності обґрунтованих підстав перевіряти вміст гуманітарного вантажу.