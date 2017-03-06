Україна просить застосувати тимчасові заходи проти Росії для захисту цивільного населення

Українська сторона просить застосувати запобіжні заходи для захисту цивільного населення від агресії Росії у рамках розгляду позову до Міжнародного суду ООН для притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації, а також запобігти погіршенню ситуації на Донбасі.

"Ми просимо допомоги у відновленні стабільності та миру. Пане голово, шановані члени суду, перед лицем загроз, з якими стикаються українці, прошу вас ухвалити рішення про застосування запобіжних заходів", - сказала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка очолює українську делегацію в слуханнях Міжнародного суду ООН, під час свого виступу в понеділок.

У свою чергу професор Єльського університету, що представляє Україну в цьому розгляді, Гарольд Хонджу Кох (Harold Hongju Koh) уточнив, що йдеться про тимчасові заходи, які запобігли б погіршенню ситуації.

"Тимчасові заходи застосовуються у випадках, коли події швидкоплинні та коли ситуація на місцях змінюється дуже швидко, як це було представлено в позові Екваторіальна Гвінея проти Франції, а також вони застосовуються у тому разі, коли порушення відбулися нещодавно та є необхідність запобігти їх повторенню", - розповів він.

Професор також зазначив, що тимчасові заходи застосовуються у випадках, коли є необхідність захисту цивільного населення. "Якщо коротко викласти позов української сторони, то Україна намагається добитися захисту цивільного населення, яке наражається на небезпеку через застосування зброї. У Криму українська сторона вимагає від РФ припинити перешкоджання діяльності етнічних громад. Якщо цього не станеться - це принесе великі матеріальні та моральні втрати", - поінформував він.

Він зазначив, що позовні вимоги підкріплені значною доказовою базою з боку української сторони.