Події

14:12 06.03.2017

Центр протидії корупції подав до суду на СБУ через засекречення декларацій посадових осіб

Центр протидії корупції подав до суду позов з огляду на засекречення Службою безпеки України декларацій про доходи своїх посадових осіб, повідомляє сайт цієї громадської організації.

"Антикорупційна організація Центр протидії корупції подала до суду на СБУ через засекречення інформації з декларацій співробітників СБУ", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, активісти вважають незаконним визнання керівництвом СБУ інформації з декларацій державною таємницею, а також неподання цих декларацій до Національного агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

В організації зазначили, що перше судове засідання у цій справі заплановано на 6 березня в Окружному адмінсуді Києва. Активісти спробують у судовому порядку змусити СБУ розсекретити інформацію з декларацій та відомості про майно керівництва і слідчих, а також визнати незаконним створення службою власної системи обробки та зберігання декларацій.

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