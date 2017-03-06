Вибух на шахті "Степова" стався під час ремонтних робіт, точна причина встановлюється

Аварія 2 березня на Шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" (с. Глухів Сокальського району Львівської області), унаслідок якої загинули восьмеро людей, сталася під час ремонтних робіт, проте точна причина вибуху газу-метану все ще встановлюється, повідомив віце-прем'єр – глава Мінрегіонбуду Геннадій Зубко.

"Це перший випадок, коли на заході України сталася така трагедія", – наголосив він на брифінгу в Києві в понеділок за підсумками засідання урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації на шахті.

За його словами, наразі на шахті тривають лише ремонтні роботи: необхідно відкачати воду і знизити рівень метану, щоб на місці встановити причини аварії.

Г. Зубко уточнив, що всі постраждалі – з тих 34 людей, що вели ремонтні роботи. За його словами, загиблі вже поховані, а всі 23 людини, яким потрібна медична допомога, перебувають у задовільному стані.

Віце-прем'єр зазначив також, що в рамках розслідування аварії необхідно вивчити причини, чому вугільна галузь опинилася в такому поганому економічному стані, і видобуток вугілля на цій шахті впав з 2,5 млн тонн до 0,5 млн тонн.

За його словами, відповідальність за аварію лежить як на рівні шахти, як і на рівні ДП "Львіввугілля".

Г.Зубко повідомив також про завдання розблокувати рахунки шахти "Степова".